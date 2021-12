Peça mostra lutas pela coroa de reino encantado no sertão

O solo Quaderna, o Encantado, que está em cartaz, no Teatro Gamboa, traz ao palco um personagem inspirado no protagonista da obra A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna. Em cena, o ator Ricardo Stewart (Protocolo Lunar) utiliza o recurso do metateatro para representar outros cinco personagens.

A direção é de Edinilson Motta Pará (Escorial/ A Atriz que Não Sabia Morrer) que também assina texto e iluminação da peça. A montagem, que acontece nesta quinta-feira, 3, e sexta, 4, às 20h, voltará a ser apresentada no próximo dia 10 no mesmo horário, e no dia 11, em dois horários: às 18h e 20h.

Edinilson conta que a trama do espetáculo está ligada aos acontecimentos históricos ocorridos no Sertão de Pernambuco, em Pedra Bonita, que resultou no massacre de mais de cinquenta fiéis ligados a um líder messiânico.

"Li esta reportagem e a partir daí me inspirei em personagem de Ariano Suassuna para construir este novo personagem, que se diz descendente do beato responsável pela morte de mais de cinquenta pessoas", diz.

Sonorização

Elementos sonoros a exemplo de lamentos, súplicas, cantos, louvores, prosas, poesias, cantos e sons armoriais, vozes lamúrias, aboios, sons de chocalhos e apitos costuram a narra. A trilha sonora e musical é executada ao vivo por Igor Reis, músico/personagem que divide o palco com o ator.

O espetáculo tem também como atrativo, marionetes, que foram confeccionados pelo Grupo Erotá, e bonecos de pano, confecionado por Clarissa Pimentel. Os griôs, contadores de histórias da África serviram de base para a construção do personagem.

