Peça lembra 60 anos de Morte e Vida Severina

João Cabral de Melo Neto dizia que escrever é estar no extremo de si mesmo. Se, há 60 anos, suas emoções, aliadas a uma grande preocupação com a estética, deram origem a um dos poemas clássicos da literatura brasileira, hoje a obra Morte e Vida Severina continua sendo revisitada a todo tempo.



O teatro Martim Gonçalves será palco de mais uma adaptação da história de Severino, sertanejo que sai do interior de Pernambuco em busca de uma vida melhor no Recife. A peça tem direção de Érico José e é o trabalho de conclusão de curso da Escola Teatro da Universidade Federal da Bahia (Etufba).



"O texto de João Cabral é sempre atual, pois trata de questões universais. Na pesquisa sobre a obra, relacionamos muito a história de Severino com a do próprio artista brasileiro, que sempre precisa sair do seu lugar em busca de algo melhorSeverino pode ser cada um de nós", explica o diretor, que também é professor da escola.



O ator Daniel Moreno, um dos 16 concluintes do curso de bacharelado em interpretação teatral, conta que a escolha foi feita em grupo, por todos da turma. "A gente tinha três opções, mas acabamos optando por Morte e Vida Severina pela universalidade das questões que aborda e também poesia que traz", diz.



Texto original



Érico José reforça que o texto e a forma evidenciam a qualidade e atualidade da obra. "É um texto não linear e muito poético, um estilo cada vez mais recorrente no teatro contemporâneo de hoje", afirma.



Eles optaram por manter o texto original, investindo na criação de canções inéditas, concebidas pelo compositor Luciano Bahia. "Todas as músicas são tocadas e cantadas ao vivo pelos atores e trazem referências diversas que vão da música regional do sertão ao mangue beat", disse Érico José.



Segundo ele, a fala é alternada com o canto ao longo do espetáculo, mas a montagem se aproxima do gênero musical pelo próprio ritmo do texto, que foi escrito em redondilha maior, com séte sílabas métricas em cada verso.



Outra característica da peça é a presença de muitos atores em cena, que se revezam no papel de Severino e das figuras que ele encontra pelo caminho.



O diretor conta que o grupo trabalhou com experimentações e que os atores participaram de todas as etapas, desde a construção da encenação, passando pelo figurino, cenário e identidade visual. "O resultado é reflexo de todo o processo de construção da peça. A gente quis fazer um espetáculo coletivo a partir da noção de que o artista também é criador", diz.





