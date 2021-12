Peça inspirada em Vinícius de Moraes arrecada para Picolino

O espetáculo O Poeta no Circo, baseado nas obras de Vinícius de Moraes, será encenada sábado, 6, e domingo, 7, às 20h no Circo Picolino. A renda será destinada para a reforma do circo. A apresentação é gratuita, com o público pagando se puder e o valor que quiser.

A trama conta a história da paixão de uma trapezista por Vinicius de Moraes. O espetáculo, que tem canções interpretadas por Juan Ignácio Azpeitia, reúne circo, teatro, música e cinema.

O Circo Picolino criou a campanha #Somos Todos Guerreiros para arrecadar R$ 138 mil para as reformas. No entanto, 50 dias depois de lançado, foram arrecadados menos de R$ 20 mil.

adblock ativo