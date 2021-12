Peça inspirada em obra clássica de Goethe discute os afetos

A obra Os Sofrimentos do Jovem Werther (1774), romance de Johann Wolfgang von Goethe, que é um dos marcos do romantismo, traz a história de uma paixão devastadora de um jovem por uma mulher comprometida com outro homem, o que termina gerando um desfecho trágico: o suicídio do rapaz.

Agora esta história de amor tumultuada será ambientada na contemporaneidade. Trata-se do espetáculo Efeito Werther, que está em cartaz no Teatro Gregório de Mattos, sempre de quinta a domingo, às 19 horas, até o próximo dia 22.

No palco, os atores Ciro Sales, Luisa Prosérpio e Will Brandão, do Núcleo SuperNova Teatro, representam o triângulo amoroso, em texto inédito de Marcos Barbosa. "Como contar esta história nos dias de hoje, como revisitar este triângulo amoroso nos tempos atuais, foi o meu principal desafio", afirma o autor de Braseiro e Auto de Angico.

Marcos Barbosa diz que a introspecção é mais difícil nos dias de hoje, onde todo mundo é quase obrigado a viver conectado, frisando que em séculos passado a melancolia era tolerada e que, tempos depois, foi vista como problema médico.

Tecnologia

"Queremos discutir, falar nos afetos nos dias de hoje", afirma o ator Ciro Sales, que vive o jovem Werther. Ciro entrega que o cenário da peça traz concreto e uma grande mesa, também de concreto, de cerca de 4 metros.

O intérprete diz que a tecnologia está presente no espetáculo, não através de videos, mas na história do personagem, "que questiona o seu lugar no mundo".

A dificuldade humana de viver o momento presente e as relações afetivas em tempos de superexposição são discutidas na trama. Camila Gama, que divide a direção com Sandro Pamponet, traz interrogações da peça.

"Como é hoje lidar com a rejeição? Com as relações descartáveis? Com a paixão?", acrescenta. Ela finaliza dizendo que Efeito Werther fala de afetos e desafetos.

