Peça inspirada em histórias da Disney chega em Salvador

O filme Descendentes ganhou adaptação para o teatro e vai estar em cartaz no Teatro SESC Casa do Comércio em Salvador, no sábado, 9, e domingo, 10, com apresentações às 17h, no sábado, e 11h e 17h, no domingo. Os ingressos custam R$70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia).

A trama se passa em Estados Unidos de Auradon, onde moravam os grandes heróis do mundo do "Era Uma Vez", entre eles, a Bela e a Fera com seu filho Ben, que estava pra assumir o trono do pai e se tornar rei.

A primeira ordem do Príncipe foi criar a lei que permitia que os filhos dos vilões, que foram exilados para a Ilha da Perdição, estudassem em Auradon com os príncipes e princesas que lá viviam, argumentando que todos deveriam ter uma boa educação para não se tornarem vilões iguais aos pais.

Para testar essa lei, foram convidados os filhos dos quatro maiores vilões da Disney: Malévola, Rainha Má, Cruella D'vil e Jafar. Caso o plano funcionasse, todos os outros filhos dos vilões poderiam frequentar a escola de Auradon.

Bem, com sua boa vontade, não contava com uma única coisa: Malévola criara um plano para dar uma reviravolta no mundo dos bonzinhos deixando com os Descendentes, Mal, Evie, Carlos e Jay, a grande missão de roubar a poderosa varinha da Fada Madrinha e, por fim, acabar com a barreira mágica que separa o Bem do Mal.

