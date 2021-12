Peça inicia comemorações dos dez anos do Grupo Oco Teatro

Há uma década o Grupo Oco Teatro Laboratório atua em Salvador, com foco na pesquisa teatral, formação de profissionais e plateia e intercâmbio entre artistas latino-americanos.

Para comemorar a trajetória bem sucedida da trupe, que promove, entre outros eventos, o Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia (FILT), uma vasta programação está planejada para não deixar a data passar em brancas nuvens.

Deste mês até setembro estão planejados mostra de espetáculos (do repertório do grupo e um inédito), exposição, performance, oficinas e lançamento de livro, além do festival de teatro latino-americano, entre outras manifestações artísticas.

Ítalo Calvino

O cubano Luis Alonso, um dos coordenadores do Oco Teatro, informa que o pontapé das comemorações acontece com a apresentação da peça A Conferência, inspirada na obra Cidades Invisíveis, do italiano ítalo Calvino.

A peça, que discute o poder e os problemas que estão invisíveis na cidade, pode ser conferida desta sexta-feira, 6, a domingo, 8, às 19 horas, no Centro Cultural Barroquinha. No local, o público poderá ver uma exposição sobre os 10 anos do grupo teatral.

Em junho, será apresentada Lego - Uma Ópera Arquitetônica, performance que acontece nas ruas e praças do Pelourinho. Trata de convulsão social.

Garcia Márquez

Uma das "cerejas" das comemorações é a apresentação do espetáculo inédito O Galo, que traz dois atores premiados: Claudia di Moura e Lúcio Tranchesi, de volta à cena.

O diretor Luis Alonso informa que a peça é inspirada na obra Ninguém Escreve ao Coronel, do colombiano Gabriel Garcia Márquez.

"É muito difícil um grupo chegar aos 10 anos de carreira sem uma política de apoio. Felizmente, em 2014, através do edital de Manutenção de Grupo da Secult, conseguimos aporte financeiro para atividades durante dois anos", diz Alonso. O patrocínio é de R$ 400 mil.

Oficinas

Cursos e workshop sobre direção teatral, produção, preparação e direção de atores acontecerão durante os meses de julho e agosto.

Neste último mês, o grupo lança um livro da escritora mexicana Ileana Dieguez. Em setembro, por fim, o Festival Latino-Americano de Teatro.

