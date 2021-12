Peça infantil, ioga e sarau são apresentados online no Teatro Gamboa

O Teatro Gamboa dá continuidade à programação online nesta semana, abrindo a agenda a partir desta quarta-feira, 14. No palco do espaço a diversidade marca a programação: espetáculos infantis integram o Gamboinha, Jackson Costa comanda o Sarau do Poeta e oficinas de Yoga e de danças brasileiras são opções para o público de todas as idades.

O espaço desenvolveu uma plataforma própria para compra de ingressos e exibição dos espetáculos e oficinas. Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada) para cada apresentação.

Além de ser possível assistir ao vivo, o público tem até 24h para conferir as peças, shows e oficinas que fazem parte da agenda do Gamboa.

adblock ativo