Peça infantil "Era do Gelo" ganha sessão extra

A peça infantil "Era do Gelo - O espetáculo", que já tinha apresentações marcadas para os dias 5 e 6 de outubro, no Bahia Lounge Café, na avenida Paralela, ganhou uma sessão extra no dia 7 de outubro (domingo).

O espetáculo tem direção de Tiago Pessoa e já passou por temporadas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os ingressos para as apresentações em Salvador custam R$20 (para crianças até 10 anos) e R$40 (adultos).

A trama narra a trajetória de um menino que, durante a Era Glacial, se aventurou a andar pelo mundo na companhia de um bicho-preguiça, um mamute e um tigre dente-de-sabre em busca de um clima mais ameno.

