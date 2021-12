Peça infantil, danças e oficinas ocorrem online no Teatro Gamboa

O Teatro Gamboa apresenta nesta semana ao público uma programação online com teatro infantil, solo inspirado em livro de poesia, solos de dança e oficina de yoga. Os ingressos podem ser comprados no site do Teatro Gamboa por R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada). Os espetáculos serão transmitidos também pelo site do teatro.

A agenda começa nesta quarta-feira, 7, com uma oficina de yoga conduzida por Juli de Matos, a partir das 13h. A YoGamboa propõe, através da prática de yoga, trazer benefícios para a saúde física e mental do praticante.

Ainda na quarta, às 19h, o ator, dramaturgo e poeta Daniel Farias, apresenta o espetáculo O Tempo das Coisas, que tem direção de Jackson Costa e é derivado do livro de poesia homônimo de Daniel. A montagem acontece pela primeira vez em formato digital na programação do Teatro Gamboa, com apresentação única.

Na quinta, 8, e sexta, 9, é a vez do espetáculo Andanças BJS assumir o palco do Teatro Gamboa a partir das 19h, com quatro solistas integrantes do Balé Jovem de Salvador, apresentando cinco solos. O espetáculo é fruto da pesquisa autoral de cada um deles ou da parceria com coreógrafos baianos.

O final de semana é do projeto Gamboinha, com o espetáculo infantil Meu Quintal, do grupo Viapalco. A peça acontece sábado, 10, às 17h, e domingo, 11, às 19h, e resgata as brincadeiras infantis antigas e que permanecem vivas atualmente. O espetáculo narra a história de um grupo de crianças que se encontram em um quintal sem brinquedos industrializados, mas com um pouco de imaginação, alguns objetos e muita criatividade, se divertem com as brincadeiras tradicionais do folclore e do imaginário infantil.

adblock ativo