Peça gratuita promove interação do público com história

Em uma peça, os atores ficam no palco e a plateia sentada, certo? Não em Shtim Shlim - O Sonho de um Aprendiz, do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias. Quem for ao espetáculo vai caminhar pelo cenário junto com os atores e interagir com os objetos, feitos de tecido e que fazem parte da história. A peça estreia neste sábado e ficará no Espaço Cultural Caixa até 12 de fevereiro. Os bilhetes serão dados por ordem de chegada.

Há uma árvore colorida de quatro metros e uma cama de gato (emaranhado de fios) de dois metros. A classificação é livre. “Crianças e adultos se encantam. O imaginário pertence a ambos”, explicou o idealizador e coordenador geral, Cadu Cinelli.

O herói Shtim Shlim sonha que o Sol e a Lua entram na sua camisa quando criança. Após o pai explicar o significado do sonho, ele se interessa por fantasia. Quando jovem, aprende magia com um mago que mata os alunos na prova final. Shtim Shlim foge da prova com a ajuda da filha do mago e, assim, começa uma perseguição.

Este conto, que inspirou a peça, é dos povos berberes, da África, e está no livro História dos Homens Livres, de Hamadi. Nos dias em que não há peça, é possível conhecer os objetos. Que tal aproveitar e criar suas próprias histórias?

Tapetes contadores

Esse grupo carioca mistura contos populares, literatura e artes visuais. Para ajudar a contar histórias de um jeito divertido, eles criam objetos de pano (tapetes, painéis, livros) há 19 anos. A coordenação do grupo é de Cadu Cinelli e Warley Goulart.

| Serviço |

Exposição e peça Shtim Shlim - O sonho de um aprendiz

Até 12 de fevereiro, de terças-feiras a domingos, das 9h às 18h. Nos dias de espetáculos, aos sábados, domingos e feriados, os horário são das 11h às 12h15 e das 16h às 17h15

Espaço Caixa Cultural Salvador (rua Carlos Gomes, nº 57, Centro)

Entrada gratuita

adblock ativo