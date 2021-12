Peça “Foi Por Esse Amor” é atração do Domingo no TCA em março

Celebrando também o aniversário da cidade de Salvador, trazendo histórias e memórias dos atores protagonistas João Guisande e seu pai Antônio Roque, o Domingo no TCA traz em março, mês internacional do teatro, a peça "Foi Por Esse Amor". A apresentação acontece no dia 29 de março, às 11h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA).

A peça tem o objetivo de refletir sobre relações, principalmente familiares, passeando pelo amor de pai e filho pelo Carnaval, dúvidas e medos da infância, juventude e velhice, além da antiga rivalidade BAxVI: Roque torce para o Bahia e João para o Vitória.

Os ingressos custam R$ 1 e R$ 0,50, vendidos apenas no dia do evento, no local, a partir das 9h, com acesso imediato à plateia do teatro.

