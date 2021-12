Peça Doroteia volta a SSA no centenário de Nelson Rodrigues

A peça Doroteia, na montagem do grupo baiano Panaceia Delirante, volta a cartaz a partir desta quarta-feira, 19, até domingo, às 20 horas, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. A atual temporada celebra o centenário de nascimento do autor da peça, o jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues.

Com direção de Hebe Alves e a presença de Lílith Marques, Camila Guilera, Jane Santa Cruz, Lara Couto e Milena Flick no elenco, o espetáculo vem de uma temporada no Rio de Janeiro, após ter sido selecionado pelo Prêmio Funarte Nelson Brasil Rodrigues: 100 anos do Anjo Pornográfico.

Texto clássico de Nelson Rodrigues, escrito em 1949, Doroteia encerra o chamado Ciclo Mítico do autor e mistura os elementos mais característicos de sua dramaturgia, como sexo, morte e culpa.

A história mostra a relação entre uma prostituta arrependida, após a morte de seu filho, e três primas dela, que são viúvas. Doroteia é o contraponto alegre e sensual à aura sombria que reveste suas parentes, viúvas aturdidas pelo moralismo e enclausuradas em casa, em obstinada negação do amor.

Jogo cênico - Na montagem dirigida por Hebe Alves, Doroteia é uma personagem multifacetada. Por meio de uma intrincada composição de cena, ela desloca-se de corpo em corpo. A carga dramática é reforçada pela expressão corporal e o figurino.

Na estreia da nova temporada, haverá um coquetel antes da apresentação, às 19 horas, e o espetáculo será gratuito apenas neste dia.

