Peça de Tchekhov marca 15 anos de Os Argonautas

Numa propriedade rural da Rússia, onde famílias e amigos se reúnem no verão, um jovem atormentado escritor de teatro apresenta uma peça cuja protagonista é a atriz por quem está apaixonado. A mãe do jovem, uma atriz de renome, entretanto, desencoraja a busca do filho por novos caminhos estéticos.

Este embate do novo pelo antigo, em que o teatro, no fundo, é o tema principal da peça, caracteriza A Gaivota, clássico do russo Anton Tchekhov (1860- 1904), que também foi um inovador da forma como se fazia teatro nos finais do século 19.



A peça, sétima realização da companhia de teatro Os Argonautas, que comemora 15 anos de atividades, estreia, nesta quinta-feira, 10, às 20 horas, no Teatro Martim Gonçalves, prosseguindo sempre de quinta-feira a domingo, às 20 horas. Assinam a direção Harildo Déda (Hamlet) e Marcelo Flores (A Hora e a Vez de Augusto Matraga).

Elenco experiente



O elenco conta com experientes e versáteis atores reconhecidos no mercado, alguns já premiados: Alethea Novaes, (Dolly), Annalu Tavares (La Rond), Celso Junior (Budro), Jarbas Oliver (A Bofetada) , Lucci Ferreira ( Nada Será Como Antes), Márcia Andrade (Três Versões da Vida), Veríssimo Vasconcelos ( A Invasão), Tom Carneiro (Arte), Vivianne Laert (Dissidente) e Widoto Áquila (Joana D'Arc) .



Um dos diretores da montagem, Harildo Déda, destaca que "o espetáculo prioriza o metateatro, com foco no trabalho de ator". Harildo informa que esta é a segunda peça que dirige do dramaturgo russo (a primeira foi o Jardim das Cerejeiras), acrescentando que seu maior desafio foi trabalhar em parceria, ainda que com um grande amigo. "Mas o processo foi muito enriquecedor e a minha amizade com Marcelo (Flores) saiu fortalecida", disse.



Já Marcelo Flores diz: "Meu maior desafio foi mesmo a complexidade e riqueza do texto de Tchekhov".



O encenador chamou atenção para a direção de elenco de 10 atores e também para o pouco tempo para levantar o espetáculo: apenas dois meses. O Prêmio Myriam Muniz destinou para a montagem R$ 100 mil.



Idealizadora

A peça foi idealizada pela atriz Alethea Novaes em comemoração aos seus 20 anos de carreira. Integrante e fundadora da companhia de teatro, Alethea destaca que a montagem marca a continuidade de estudos da obra de Tchekhov, realizados pela Cia. Os Argonautas sob a coordenação de Harildo, no projeto chamado de Clube da Cena, criado em 2002.



A atriz lembrou, também, que o ator Lucci Ferreira faz 20 anos de carreira. Os dois estrearam juntos em 1994, com o espetáculo Vermelho, adaptações de textos de Fernando Arrabal e direção de Tereza Costalima.

Em 1998, Salvador recebeu uma montagem elogiada de A Gaivota, quando o Teatro Castro Alves comemorou cinco anos de reabertura.



A direção foi de Daniela Thomas, com Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Antônio Abujamra e Matheus Nachtergaele, entre outros. Desta vez, a produção é totalmente baiana.

