Peça de Tchecov é adaptada para a realidade do sertão

O espetáculo As Três Irmãs do Sertão, inspirado no clássico As Três Irmãs, do dramaturgo russo Anton Tchecov, está em cartaz no Teatro Gamboa Nova, nesta sexta, 22, e sábado, 23, às 20 horas.

No palco está a atriz e jornalista Sara Galvão, que diz ter construído a dramaturgia amparada na cultura popular de cordel, nas poesias de Patativa do Assaré e nas músicas do pernambucano Luiz Gonzaga, além do teatro de rua.

No original russo, três irmãs, que vivem no campo, sonham em viver em Moscou com a esperança de modificar uma existência cotidiana medíocre, mas, por circunstâncias variadas, não conseguem realizar o seu desejo.

Nordeste - Na adaptação feita por Sara, que faz os três papeis, a ação é transposta para o Nordeste, onde as três irmãs sonham em ir para São Paulo, "terra de oportunidade para os retirantes nordestinos".

Sara destaca que, para dar ritmo ao espetáculo, três músicos atuam ao vivo e formam uma espécie de coro que responde e intervém nas cenas. Todos juntos representam uma Trupe de Artistas Mambembes nordestinos que começam a apresentação fora do espaço teatral, num cortejo com muita música e dança.

"Este trabalho é fruto de pesquisa de mestrado desenvolvido em Portugal, na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa", afirma a atriz.

Sara Galvão assina a adaptação, direção e atuação e Anderson Cunha a direção musical. Os músicos da peça são Gildo Arano (zabumba), Vinícius Sena (pandeiro e triângulo) e Jó Miranda (sanfoneiro). Karenina Azevedo responde pelo figurino e cenário.

Nós do Morro - Natural de Santo Antônio de Jesus, Sara Galvão morou no Rio durante dois anos, onde chegou a participar do grupo Nós do Morro, da comunidade do Vidigal.

O grupo musical Melanina Carioca e outros atores que estão em novelas de sucesso, a exemplo de Thiago Martins e Roberta Rodrigues, são cria da trupe do Vidigal.

