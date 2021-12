Peça de Lázaro Ramos e Thaís Araújo será encenada para jovens e alunos de escolas públicas

A peça "O Topo da Montanha", protagonizada por Lázaro Ramos e Thaís Araújo, será apresentada gratuitamente no Teatro Castro Alves (TCA) neste sábado, 29, às 17h, para jovens atendidos pelas bases comunitárias de segurança, alunos da rede estadual de ensino e movimentos sociais apoiados pelas secretarias estaduais de Promoção da Igualdade e Políticas para as Mulheres. A apresentação é promovida pelo Governo estadual.

“Espero que a gente possa contribuir um pouco mais para a valorização da educação e da cultura”, revelou Lázaro Ramos, em entrevista para a Secretaria de Cultura do Estado (Secult).

Além da apresentação gratuita voltada somente para jovens em vulnerabilidade social e estudantes, "O Topo da Montanha" acontece no TCA no sábado, 29, às 21h, e domingo, 30, às 17h e 21h. Os ingressos variam de R$ 30 a R$ 80 reais e podem ser comprados na bilheteria do teatro ou site Ingresso Rápido.

Sinopse

O espetáculo já conquistou mais de 25 mil espectadores e recebeu uma indicação ao Prêmio Shell, de melhor atriz, para Tais Araújo. "O Topo da Montanha" faz alusão ao último grande discurso de Martin Luther King (I’ve Been to the Mountaintop).

Um dia antes de seu assassinato, Martin Luther King, interpretado por Lázaro Ramos, conhece Camae, encenada por Taís Araújo, a misteriosa e bela camareira em seu primeiro dia de trabalho no hotel que ele esta hospedado. Repleta de segredos, ela confronta o líder em clima de suspense e simultaneamente deboche.

