Peça de Claudia Ohana tem estreia nacional em Salvador

O texto A Voz Humana, clássico do francês Jean Cocteau (1889 - 1963), que apresenta o drama de uma mulher ante o abandono de seu amado, é obra para atriz de fôlego, pois exige do intérprete diversos estados de ânimo e grande força dramática.

Em Salvador, o público terá a oportunidade de conferir a dramaturgia de Cocteau no espetáculo homônimo, com a atriz Claudia Ohana, conhecida pelos inúmeros trabalhos em teatro, televisão e cinema. A peça, direção de José Lavigne, que tem estreia nacional na capital baiana, será apresentada no Teatro Sesc Casa do Comércio, hoje e amanhã, às 21 horas, e domingo, às 20 horas.

Primeiro solo

Trata-se do primeiro monólogo em 35 anos de carreira artística de Claudia Ohana, que veste a pele de uma amante de um homem que não quer mais continuar com o relacionamento afetivo.

Sozinha no quarto, ela tenta reverter esta situação, através de uma conversa por telefone. "É muito difícil fazer monólogo. É só você com você mesma. E neste texto ela fala ao telefone e, enquanto atriz, eu tenho que recriar a fala de quem está do outro lado da linha", afirma Claudia.



Ela diz que esta personagem, que poderia ser qualquer mulher apaixonada, em determinado momento aparenta que não está mal, que está calma perante o abandono, e em outro se desespera, acrescentando que o público verá muito dela mesma no espetáculo.

Divas

Claudia Ohana disse que há dois anos viu o filme Amore (1948), do cineasta italiano Roberto Rosselini (1906- 1977), com a grande atriz Anna Magnani (1908-1973) representando a personagem de Cocteau (uma interpretação visceral, altamente elogiada pela crítica) e, desde então, pensou em montar o texto, projeto que agora se concretizou .

A dramaturgia, um presente para boas atrizes, ganhou nova versão cinematográfica no ano passado. É que a grande diva do cinema italiano Sophia Loren, 80 anos, encenou a personagem de Cocteau em La Voce Umana, direção de Edoardo Ponti, seu filho, sendo também elogiada.

E vale lembrar que o consagrado cineasta espanhol Pedro Almodóvar, em A Lei do Desejo, traz Carmen Maura como personagem/ atriz que estrela o monólogo A Voz Humana, de Jean Cocteau.

Projetos

Claudia Ohana acabou de rodar Aldo, filme sobre o lutador José Aldo, vivido pelo ator José Loreto. Também integra elenco do filme Zoom, ao lado de Mariana Ximenes, Gael García Bernal e Jason Priestley.

A atriz volta à TV na segunda temporada da série Psi, em outubro na HBO. Para Ohana, "estrear em Salvador é sempre sinônimo de boas energias".

adblock ativo