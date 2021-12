Peça Dark Times estreia sexta no Martim Gonçalves

O teatro político do dramaturgo alemão Bertolt Brecht (1898-1956), que tem foco na crítica à ordem capitalista de produção e na análise das relações perversas, desiguais e excludentes que são frutos deste sistema, volta à cena. Desta vez com o espetáculo "Dark Times" (ou "A Santa Joana Ainda Vive nos Matadouros"), que estreia sexta-feira no Teatro Martim Gonçalves, no Canela.

A peça, 50º montagem da Companhia de Teatro da Universidade Federal da Bahia, tem direção de Paulo Cunha ("A Confraria"/ "Beijo no Asfalto") e elenco de 32 atores. O espetáculo será encenado de segunda a domingo, até o próximo dia 28.

A peça é baseada no texto Santa Joana dos Matadouros, de Brecht, e narra a trajetória da missionária Joana Dark (há uma alusão à heroína francesa, mas a grafia é diferente), que se dedica à distribuição de sopa e pregação religiosa, acreditando assim solucionar os efeitos da crise nos trabalhadores e nos desempregados. Durante a encenação, a personagem, que é ingênua, idealista e católica, passará por inúmeras transformações .

A crença real dela, que acredita ajudar aos necessitados, vai ser colocada em xeque e se esbarrar em inúmeras decepções, até que Joana entenda que é apenas uma peça de engrenagem, que no mundo dos lobos ferozes não há espaço para cordeiros mansos.

Olhar consciente

Na peça, ambientada em 1929, época da grande crise da bolsa de valores de Nova York que afundou os EUA em grande depressão, Joana transita pelos matadouros da cidade, onde os pobres trabalham, e pela Bolsa de Carnes, espaço em que são feitas as negociatas entre os magnatas do ramo. Vale lembrar que é um texto de teatro épico, que guarda narrativas e o chamado distanciamento ou efeito de estranhamento que visa provocar reflexões no público de maneira consciente e evitar que a plateia se perca na ilusão teatral. O espectador é confrontado a ver a situação que trata da sua própria realidade, e não apenas da realidade de um personagem.

O diretor Paulo Cunha afirma que este espetáculo, que também festeja os 60 anos da Escola de Tearo da Ufba e os 70 anos da Universidade Federal da Bahia, é um projeto antigo. "Desde o Curso Livre que tinha este projeto na cabeça. Depois de "As Confrarias", tenho realmente procurado textos que falem da realidade social e política, que reflitam questões atuais e provoquem reflexões".

O encenador disse que a montagem integra o projeto Brecht-pós 60. "Inicialmente pensei em peça sobre o texto A Ópera dos Três Vinténs e depois em fazer uma peça sobre a biografia de Brecht, mas retornei ao sonho de montar 'Santa Joana dos Matadouros' (nome do texto original). E por que 'Dark Times' no título? "Vivemos tempos sombrios, como se traduz o título, tempos difíceis, e Brecht tem uma poesia com este título. E a Joana de Brecht é Dark, mesmo, ao contrario da Joana francesa, que é D'arc", frisa.

Com direção musical de Luciano Salvador Bahia, o espetáculo incorpora temas de outras peças de Brecht, como fragmentos de Ópera dos Três Vinténs, além de músicas especialmente compostas para o espetáculo. No elenco, no papel título, está a atriz Luisa Muricy. Entre os atores mais conhecidos no cenário artístico que estão na peça, Luisa Prosérpio, Wanderlei Meira, Dado Ferreira, Caio Rodrigo e Viviane Laert. Os atores se revezam na execução de diversos instrumentos musicais, como piano, baixo, guitarra, teclado, bateria, sax, violino, viola, sanfona e percussão.

Magnitude

Paulo cunha afirma que, além "da magnitude do próprio texto, é sempre um desafio trabalhar com elenco numeroso. Eles também estão trabalhando sem receber cachê", acrescenta. O diretor destaca as parcerias com Eduardo Tudella (iluminação), Agamenon Brito (figurinos) e Marta Saback e Otávio Correia (assistentes de direção). Cunha divide a cenografia com Erick Saboya.

A protagonista, Luisa Muricy ("Amor Barato"/ "Cumpadre de Ogum"/ "Outra Tempestade") , fala sobre sua personagem: "Joana é uma jovem cheia de fé, extremamente ingênua. É líder do grupo dos Boinas Pretas (uma espécie de Exército da Salvação) que representa muito o aprendizado, a transformação", diz. A intérprete afirma que esta é a primeira protagonista de sua carreira. "É um desafio grande pois este é um espetáculo de muio texto, da palavra".

Já o ator Wanderley Meira, que faz o papel do magnata do mercado das carnes Pedro Paulo Bocarra, um industrial bem sucedido, entrega que seu personagem é facilmente identificado com os políticos e empresários de alto escalão. O intérprete afirma que é a primeira vez que faz Brecht. "No princípio foi difícil entender esta interpretação brechtiniana, que dialoga com o público", diz. O cenário e figurino exploram cores frias e texturas metálicas.

