Peça da Cia de Teatro da UFBA celebra seu 34º aniversário

O espetáculo A Comédia Humana vai celebrar o 34º aniversário da Companhia de Teatro da Universidade Federal da Bahia (Ufba) nesse mês de novembro. As sessões acontecerão de 5 a 29 de novembro, de quinta a domingo, no Teatro Martim Gonçalves.

A história mostra uma 'DR' no Século XX em Salvador, entre os namorados Nelson, um jovem advogado e Helena, uma jovem viúva abastada. A Companhia promete identificação imediata do público para com os personagens, já que os dilemas discutidos permanecem contemporâneos.

A obra é inspirada nos textos de Artur Azevedo e tem direção de Maurício Pedrosa. O figurino é assinado por Miguel Carvalho.

Atores conhecidos do teatro baiano, como Antônio Fábio e Hamilton Lima, atuarão na trama junto com artistas selecionados por meio de audição pública. São eles: Leonardo Teles, Mirela Gonzalez, Catarine Barreto, Júnior Moreira Bordalo, Céia Correia e Otávio José Neto.

A Companhia

O grupo, formado por professores, técnicos, alunos estagiários e artistas convidados, foi fundado em 1981. As montagens são de baixo custo e as apresentações mesclam textos inéditos e releitura dos clássicos.

São realizados, em média, dois espetáculos por ano e a insituição já recebeu prêmio regionais e nacionais. O último deles foi o Prêmio Braskem desse ano; com sete indicações, a companhia ganhou em três categorias (revelação, melhor atriz e ator) pelo estetáculo As Confrarias.

