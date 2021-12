Peça Cordel das Fábulas Fabulosas estreia no Pelourinho

Um macaco lutando por sua banana; um leão preso na armadilha de um caçador; um velho que tenta vender seu burro e as aventuras da Cigarra e a Formiga. Todas estas histórias estão reunidas na peça infanto-juvenil Cordel das Fábulas Fabulosas, que se apresenta neste sábado, 20, às 17h, na Praça Pedro Archanjo (Pelourinho), com entrada gratuita.

O espetáculo - que também será apresentado no dia 27 - une elementos do lúdico e do pedagógico, mostrando ao público histórias protagonizadas por animais com características humanas e com um texto que segue a literatura de cordel.

Os atores Etiene Bouças e Heraldo Souza, da Cabriola Cia de Teatro, utilizam técnicas de origami, mácaras, fantoches e danças folclóricas para contar as fábulas, voltadas para todas as idades.

