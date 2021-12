Peça Compadre de Ogum comemora os 467 anos de Salvador

Em celebração ao aniversário de Salvador, o espetáculo Compadre de Ogum será apresentado hoje, às 20h, no Teatro Vila Velha. A montagem rendeu a Edvard Passos o Prêmio Braskem de Teatro de melhor direção. Adaptação da obra de Jorge Amado, a peça fala sobre a convivência de credos, diversidade étnica em Salvador e o valor da amizade verdadeira. No elenco estão atores consagrados do teatro baiano, como Diogo Lopes Filho e Zé Carlos Junior. Por R$ 30 e R$ 15.

adblock ativo