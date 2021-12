Peça com Vera Fisher e Tato Gabus Mendes mostra desencontros

Os desencontros vividos entre dois casais, que acaba gerando situações hilárias e desdobramentos surpreendentes, serão mostrados na comédia Relações Aparentes, que chega a Salvador.

A montagem, que traz no elenco Vera Fischer (retornando ao palco depois de 10 anos), Tato Gabus Mendes, Anna Sophia Folch e Michel Blois, será apresentada no Teatro Isba, em Ondina, nesta sexta, 25, e sábado, 26, às 21 horas, e domingo, 27 às 20 horas. Ary Coslov e Edson Fieschi assinam a direção da peça.

Na trama, um jovem desconfia que sua esposa o está traindo e decide ir atrás dela em uma viagem para suposta visita aos pais. Ela realmente o está traindo com um homem mais velho, mas quer por fim ao relacionamento. A confusão se instala quando o rapaz acredita que o amante mais velho e a mulher dele são seus sogros.

Humor e ironia

"Sem dúvida esse é o melhor texto de comédia que já conheci. Uma obra prima do teatro contemporâneo. Teatro da melhor qualidade, onde a engenhosidade da trama coloca o público como testemunha de tudo que está acontecendo em cena. Não há vulgaridades, e sim uma situação de enganos capaz de levar o público ao delírio", afirma Vera Fischer.

"Nesse texto o que mais me chamou a atenção foi a necessidade da precisão das falas, do tempo de comédia que, se você não for preciso, você corre o risco de perder o tempo da piada", complementa.

Entusiasmada, Vera destaca ainda: "É um texto com uma precisão cirúrgica, que requer um timming e que ao mesmo tempo, por conter muita ironia nas falas, requer do intérprete um pensamento ágil, uma inteligência cênica, um jogo constante com o colega de cena, o que e dá a essa comédia um sabor especial".

Extraconjugal

Vera Fischer representa Sheila, uma mulher casada há bastante tempo com Philip (personagem de Tato Gabus Mendes) , que mora num condado nas cercanias de Londres.

"Sheila é uma mulher que a todo custo tenta resgatar e até mesmo manter seu casamento, usando até mesmo da prerrogativa de inventar um falso amante que manda cartas para ela, as quais ela mesma escreve. Tudo isso para chamar atenção do marido, que anda às voltas com uma relação extraconjugal com uma mulher bem mais nova que ela", entrega.

A bela atriz fala do seu processo de criação de personagem. "Criar a Sheila veio de observação da vida em si, pois é uma personagem que transborda por aí, mulheres que sublimam suas verdades, em detrimento de seus maridos que pulam a cerca e que justificam suas ações", afirma.

Ser e parecer

O ator Tato Gabus Mendes, que na comédia é amante de Ginny (papel da atriz Sophia Folch), também se derrama sobre o texto do inglês Alan Ayckbourn. "É uma comédia de situação muito inteligente, de muito humor e ironia. Como diz o título, as coisas não são exatamente o que parecem ser", afirma Tato.

O intérprete, que atualmente tem se dedicado mais ao teatro depois do sucesso do personagem Severo, da novela Império (Rede Globo), afirma que o texto exigiu muito estudo e dedicação.

"A peça traz muito do ping-pong, não tem muitos monólogos, o que exige prontidão. Há também muitas intenções subliminares que se precisa falar exatamente com a intenção que a obra exige", diz o ator.

Monólogo

Enquanto Tato Gabus Mendes prefere agora se voltar ao teatro, Vera Fischer, que também pinta e escreve, tem outros projetos na manga. Contratada da TV Globo há 37 anos, a atriz confessa: "Gostaria de fazer algo voltado mais para o humor, já que na televisão fui sempre presenteada com ótimos papéis dramáticos", diz.

Ela conta que também escreveu um monólogo que se chama Como Ser Feliz Depois dos 60. E mais: "Quero esse ano um clássico pra montar. Adoro Eugene O'Neill, Tennesse Williams... quem sabe?". E finaliza: "Estou sempre fazendo as coisas que gosto de fazer, como escrever, pintar e estar com meus filhos queridos, isso não abro mão. Meu maior projeto hoje de vida é trabalhar muito e ser feliz".

Curiosidade

Essa não é a primeira adaptação para os palcos de Relações Aparentes. O texto, montado em 1968 e que reuniu Paulo Gracindo, Tarcísio Meira, Glória Menezes e Yara Cortes, era dirigido por João Bethencourt.

