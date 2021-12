Peça baseada em texto psicografado por Chico Xavier em SSA

Salvador vai receber a peça "E a Vida Continua...", baseada em texto psicografado por Chico Xavier. O espetáculo fica em cartaz sexta, 7 de outubro, às 21h, e sábado, 8, e domingo, 9, às 20h, no Teatro Isba.

"E a Vida Continua..." ganhou forma há 15 anos, quando o ator Renato Prieto encontrou uma cópia do texto jogada em uma lata, na rua. Fascinado pelo enredo, ele levou a história para os palcos sob a direção de Augusto César Vanucci. Era o primeiro espetáculo com temática espírita do mundo.

O espetáculo conta a história de Evelina e Ernesto, que sofrem de doenças crônicas e estão prestes a morrer. No hospital, os dois descobrem que não estão mais no plano terrestre e passam a buscar entendimento entre o mundo dos espíritos e o plano de existência na Terra. Os ingressos custam R$ 60.

