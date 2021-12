Peça baseada em filme francês, Intocáveis chega a Salvador

O espetáculo teatral Intocáveis vai desembarcar em Salvador de 23 a 25 de outubro, no Cine-Teatro Casa do Comércio. Baseado no filme homônimo de Olivier Nakache e Éric Toledano. O texto aborda a história de Philipe, um aristocrata rico que após sofrer um grave acidente fica tetraplégico. Precisando de assistente, ele decide contratar Driss, um homem problemático que não tem a menor experiência em cuidar de pessoas no seu estado.

No elenco, Ailton Graça, Marcello Airoldi, Eliana Guttman, Bruna Miglioranza, Livia La Gatto, Ricardo Ripa e Fernando Oliveira. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e estão à venda na bilheteria do Teatro.

