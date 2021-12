Peça Aventureiros de Argo estreia domingo com entrada gratuita

A Companhia de Teatro da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato estreia o espetáculo 'Aventureiros de Argos', neste domingo, 1º de outubro, às 11 horas, na própria biblioteca, localizada na praça Conselheiro Almeida Couto, em Nazaré.

A história se passa na Grécia Antiga e conta as aventuras do guerreiro Jasão e seus amigos Teseu e Orfeu que saem em busca do Velocino de Ouro, um carneiro com lã mágica que os ajudará a tecer um tapete voador para resgatar a Princesa Helena, presa numa torre pela sua madrasta, a Rainha Inês.

A montagem tem direção de Sérgio Mício e texto de Victor Louis Stuts. "Foi uma longa jornada até me deparar com o texto 'Aventureiros de Argos'. Desde o período das férias juninas que estava à procura de um texto teatral infantojuvenil que me chamasse a atenção. Procurei em livrarias, sebos, estantes virtuais até o momento em que li a sinopse da peça num site e fiquei encantado", conta o diretor Sérgio Mício.

A produção fica em cartaz até 30 de outubro, de terça a sexta-feira, 15 horas, e aos domingos às 11 horas. A entrada é gratuita.

