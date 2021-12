Peça Arte, com Vladimir Brichta, chega a Salvador

Em turnê pelo Nordeste, o espetáculo "Arte" chega a Salvador, com os atores Vladimir Brichta, Marcelo Flores e Claudio Gabriel. As apresentações acontecem somente nesta sexta e sábado, 9 e 10, às 21 horas, no Teatro Sesc Casa do Comercio.

O texto elogiado da dramaturga francesa Yasmina Reza leva ao palco um homem que compra um quadro branco de arte contemporânea, considerado uma obra de arte, e se reúne com seus dois amigos para compartilhar o que acredita ser a aquisição mais importante de sua vida.

Só que, a partir deste fato, conflitos cotidianos vêm à tona, incluindo velhos rancores e ressentimentos guardados, colocando em xeque tanto a amizade do trio como os valores estéticos e morais.

A direção é de Emílio de Mello, que também assina a tradução do texto e contabiliza no currículo mais dois textos de Yasmina: "O Homem Inesperado" e "Deus da Carnificina".

Primeira produção

A montagem também marca a primeira produção de Vladimir Brichta, que vive um momento auspicioso de sua carreira (o ator recebeu recentemente, em Pernambuco, o prêmio Calunga de Melhor Ator pela atuação no filme Muitos Homens Num Só, de Mini Kerti, no 18° Cine PE, festival no qual o filme faturou ao todo dez troféus).

Além do sucesso como Armani, da série global "Tapas & Beijos", Brichta atua no filme "Beleza", de Jorge Furtado, que terá lançamento no segundo semestre deste ano.

Ele divide o set, entre outros, com a mulher, a atriz Adriana Esteves. Outro filme em que Vladimir Brichta atua é Um Homem Só, Um Homem Só, de Claudia Jouvin.

Sobre a peça Arte, Vladimir afirma: "Estou vivendo um momento especial. É muito prazeroso trazer Arte para Salvador, onde tenho uma relação forte e muitos amigos, e para o Nordeste, onde às vezes boas produções não chegam", salienta.

Coincidências

O intérprete conta que leu o texto de Yasmina Reza e que, anos depois, assistiu a uma montagem argentina de Arte, com o ator Ricardo Darin. "Teve uma coisa curiosa. Adriana (Esteves), que assistiu comigo à peça, sugeriu que eu a montasse com meus amigos. Quando depois Marcelo me falou do projeto, vi como um sinal", salienta.



De acordo com Vladimir, anos atrás ele também tinha assistido ao musical Os Produtores, escrito por Mel Brooks e Thomas Meehan, na Argentina com a esposa, e Adriana teria dito que só imaginava ele ou o ator Pedro Cardoso em cena.

"Fui chamado pra atuar na montagem em 2008 , depois de o Pedro Cardoso ter sido cogitado. Então, resolvi respeitar a intuição de Adriana", brinca. O ator diz que em Salvador quer comer um acarajé, ficar um tempo com seu pai e ver os amigos. "Pensei em levar uma prancha de surf, mas vi que não teria tempo", afirma.

Idealizador

O ator Marcelo Flores, idealizador da iniciativa, conta que procurava um projeto para realizar no Rio e, conversando com um amigo, se lembrou da montagem baiana Arte (direção de Ewald Hacjker, com Gideon Rosa, Tom Carneiro e Agnaldo Lopes) e resolveu investir.

"Tenho uma expectativa alta em Salvador por conta da nossa trajetória na cena teatral local, além, é claro, do texto, direção e atuação", afirma.

O ator pensa em nova temporada da peça A Gaivota (assina a direção com Harildo Déda) e engata também uma participação no filme Irmã Dulce, de Vicente Amorim.

