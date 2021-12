Peça aborda temas das conversas de bar

Numa mesa de bar, os atores Roberto Lopes e Marcos Wainberg conversam e refletem sobre os mais diversos assuntos que os homens costumam conversar. Esse é o gancho da peça Diálogo do Pênis, em cartaz nos dias 8, 9 e 10 de março, no Teatro Jorge Amado, localizado na Pituba, em Salvador. Nos dias 8 e 9 (sexta-feira e sábado), o espetáculo começa às 22h, e no dia 10 (domingo), às 21h, com ingressos a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Com texto e direção de Carlos Eduardo Novaes, a trama se desenvolve a partir de assuntos como desempenho sexual, vantagens e desvantagens do casamento, conquistas, desejos, corpo feminino, entre outros, com direito a detalhes picantes e muito humor.

O espetáculo estreou em setembro de 2001, ficou por um ano em cartaz no Rio de Janeiro, e já passou por cerca de 200 cidades do Brasil em quase sete anos de estrada.

adblock ativo