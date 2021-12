Peça A Danação de Tristão e Isolda estréia na próxima terça

O Núcleo Viansatã de Teatro Ritual, que é formado por artistas oriundos da Universidade Federal da Bahia, vai apresentar a peça " A Danação de Tristão e Isolda", no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho. A apresentação tem como base a filosofia do ator e poeta francês Antonin Artaud.

Na montagem, o grupo vai falar sobre a trágica paixão do casal de tempos medievais que inspirou diversas narrativas de amor pelo mundo. A adaptação viansatânica apresenta novas encarnações dos personagens.

A peça ficará em cartaz a partir do dia 30 de agosto até 13 de outubro, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, 20h00.

