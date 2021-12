Peça "7Conto" estreia temporada comemorativa de 10 anos

No dia 9 de janeiro, estreia no teatro do Sesc Casa do Comércio, no Caminho das Árvores, a temporada comemorativa de 10 anos do espetáculo "7Conto", do ator Luís Miranda. A comédia segue em cartaz até o dia 28 de fevereiro, sempre aos sábados e domingos, às 21h e 20h, respectivamente.

Com direção da atriz Ingrid Guimarães, essa nova temporada traz como novidade a supervisão de direção de Elísio Lopes Jr. (dos programas globais "Esquenta!" e "Espelho") e produção de Paula Hazin.

Os ingressos, que custam R$ 70, a inteira, e R$ 35, a meia, já estão à venda na bilheteria do teatro.

Novidades

A parceria entre Luís Miranda e Elísio vai além do palco. Os dois estão produzindo um roteiro para TV e cinema com os personagens da peça, que convida o público a lançar um novo olhar sobre as questões sociais e políticas do país de uma forma cômica.

