Paulo Miklos estreia peça 'Chet Baker, apenas um sopro' nesta sexta

A peça teatral ‘Chet Baker, apenas um sopro’, estrelada por Paulo Miklos, acontece no Teatro Sesc Casa do Comércio nesta sexta-feira, 28, e sábado, 29, às 21hs, e domingo, 30, às 19hs. Os ingressos custam R$80 (inteira) e R$40 (meia) e podem ser compradas no site Ingresso Rápido ou na bilheteria do teatro.

No espetáculo Paulo Miklos assume o papel do norte-americano Chet Baker - trompetista de sucesso nos anos 50 que teve uma morte misteriosa -, que em um momentos de sua vida decide voltar aos estúdios para gravar um novo disco de jazz, após um incidente que o manteve afastado da carreira por quase 2 anos.

“Um espetáculo que contém muita música e drama, exatamente como a vida do nosso retratado: Chet Baker. Um artista brilhante, um talento natural, aprisionado pela droga e pela auto-complacência. Chet é um dos meus ídolos, muitos deles morreram ainda mais jovens. Respiraram música acima da vida. "Chet Baker, Apenas um Sopro", é um grande presente que eu recebi.”, comenta o músico e ator Paulo Miklos.

