Paulo Mathias Jr. apresenta comédia em Salvador

O comediante Paulo Mathias Jr, integrante do elenco da versão reformulada do programa Zorra, da Rede Globo, vai trazer a Salvador o espetáculo "O Cara", com apresentações sábado, 14, e domingo, 15, no Teatro Isba. Os ingresss estão à venda na bilheteria do teatro e custam R$ 70.

O protagonista é Getúlio, um “marketeiro Workaholic” capaz de tudo para ser o homem mais rico e poderoso do mundo. Ele trabalha compulsivamente para atingir seu sonho antes de chegar aos 30 anos.

Incansável no seu propósito, o empreendedor trabalha isolado do mundo desligando-se de todas as relações sociais. Quando pela primeira vez é obrigado a tirar folga, depois de anos sem férias, Getúlio descobre uma forma inusitada de corrigir seus erros do passado e manipular aqueles que o cercam.

Sem pensar nas consequências dos seus atos, ele enxerga nesse estranho poder a possibilidade de refazer infinitamente suas estratégias para acumular mais riqueza e sucesso profissional. Mas até lá, toda a humanidade já foi afetada!

