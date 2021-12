Paulo Gustavo interrompe apresentação por problemas técnicos

O ator e humorista Paulo Gustavo foi obrigado a interromper a apresentação do espetáculo "Hiperativo" na noite desta quinta-feira, 27, na Arena Fonte Nova.

Muitos espectadores que estavam na parte superior da arquibancada reclamaram que não conseguiam ouvir o ator.

Após ser vaiado por conta do problema técnico, o humorista interrompeu o show por cerca de 15 minutos. A reportagem do Portal A TARDE acompanhou a apresentação e confirmou as falhas.

Após voltar ao palco e ser vaiado novamente, Paulo Gustavo apoiou a atitude do público. "Pessoal, estou com vocês. Se não tiver dando para me ouvir, vão embora e peçam seu dinheiro de volta. Estou com vocês, podem pedir. Peço mil desculpas, mas a culpa não é minha", disse.

Algumas pessoas que estavam nas cadeiras localizadas no anel superior da Arena desceram e se acomodaram nas escadas e alguns locais vagos próximos do palco.

Outra parte do público acatou a orientação e foi embora do local antes do término da peça. O dinheiro dos ingressos, que variavam de R$ 70 a R$ 100, e do estacionamento, no valor de R$ 20, foram devolvidos no momento da solicitação.

Mesmo após os problemas, o ator retomou e finalizou a apresentação.

