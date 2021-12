Paulo Gustavo inaugura espaço teatral com Hiperativo

Se você tem medos, aflições e faz disso um bom motivo para rir, junte-se ao clube. O ator e comediante Paulo Gustavo, de fato, o faz. E o resultado das situações que vivenciou o ator apresenta durante o espetáculo de stand-up comedy Hiperativo, que já atraiu cerca de um milhão de espectadores ao longo dos seus quatro anos de estrada.

Nesta quinta-feira, 27, às 21h, ele experimenta um novo palco: o Anfiteatro Norte da Arena Itaipava Fonte Nova, estreando espaço no teatro. "Tenho certeza que será a primeira peça de muitas que ainda virão", explica Cláudio Najar, diretor comercial da Arena.

Integrando a programação da Catálogo Brasileiro de Teatro, que realiza sua 15ª edição neste ano, Hiperativo traz participações especiais no início e no final do show, com a presença dos humoristas Marcus Majella e Samantha Schmutz, além dos cantores Léo Santanna e Tomate.

Nova arena

Essa é a primeira vez que uma peça teatral é realizada na Arena Fonte Nova. O Anfiteatro Norte, com seu palco móvel, é uma das opções de espaços do estádio para a realização de eventos.

"Já utilizamos esta área em diversos tipos de eventos desde a inauguração, mas o de hoje é ainda mais especial", diz Cláudio Najar. Localizado atrás do gol norte, o palco é voltado para a arquibancada, criando uma espécie de concha acústica.

Na estrutura da apresentação de hoje, Paulo Gustavo conta com um palco de 110 m², além de painéis de LED de 16 m² transmitindo o espetáculo, e um telão que integra o cenário de Hiperativo, com 60 m², vindo de São Paulo. "Já tive três cenários diferentes, uma cadeira giratória, depois uma nave, e agora o cenário é de LED", explica o ator Paulo Gustavo.

Com capacidade para 10 mil pessoas (cerca de um quinto do que suporta a Arena em suas arquibancadas), a plateia é dividida em seis setores, variando de acordo com a visibilidade. A procura pelos ingressos, de acordo com Fred Soares, produtor do evento, foi imediata.

O espetáculo

A vocação de Paulo Gustavo para o teatro começou quando o ator era criança, e foi durante a sua formação na Casa de Artes de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, que ele passou a pensar nos enredos que seriam transformados em seus espetáculos. "Comecei a escrever esquetes junto com o Fábio Porchat. Foi ali que eu vi que dava para ser autor também", conta.

Em Hiperativo, texto que assina e interpreta, Paulo Gustavo fala de assuntos como seus medos de avião e de espíritos, tudo regado ao humor que já lhe é característico. "Eu tento olhar o que várias pessoas passam, olho com humor o que acontece comigo ou com amigos e tiro sarro disso", explica o ator.

Na noite de hoje, o artista conta também com a presença dos músicos Léo Santanna e Tomate. "Eu recebi o convite pessoalmente de Paulo Gustavo. Me senti muito honrado, hoje ele é um dos maiores nomes do cenário brasileiro", conta Léo Santanna.

