Paulo Gustavo grava DVD de "Minha Mãe é uma Peça" em Salvador

O ator e humorista Paulo Gustavo traz a montagem de "Minha Mãe É Uma Peça" para Salvador. O monólogo será apresentado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), no dia 12 de maio, em sessão única.

O DVD oficial do espetáculo será gravado durante a apresentação. O primeiro lote de ingresso é vendido por R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). As entradas estão disponíveis na bilheteria do TCA, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista ou no site Ingresso Rápido.

