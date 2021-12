Paulo Gustavo apresenta peça "Hiperativo" na Fonte Nova

O ator e comediante Paulo Gustavo apresenta o espetáculo "Hiperativo" no Anfiteatro Norte da Arena Fonte Nova, sábado, 29 de novembro. A peça, em estilo stand-up comedy, está em cartaz há quatro anos em todo o país e já foi vista por quase um milhão de pessoas.

Durante o espetáculo, Paulo Gustavo fala sobre seus medos, vida afetiva, convivência com as pessoas (e a irritação que isso pode provocar), entre outras neuroses e paranoias. O primeiro lote de ingressos está disponível no site do Catálogo Brasileiro de Teatro e na Ticketmix dos shoppings Iguatemi, Paralela, Salvador e Barra, em duas categorias: Setor Premium (em frente ao palco) e os Setores Especiais (nas laterais). Os ingressos custam R$ 90 e R$ 70, respectivamente.

Nascido em Niterói, Paulo Gustavo tem o próprio programa no Multishow, o 220 Volts, no qual incarna diferentes personagens. Ele integra ainda o elenco do humorísitico Vai que Cola, no mesmo canal.

