Paulo Betti comemora 40 anos de carreira com peça em Salvador

O ator Paulo Betti comemora seus 40 anos de carreira no Teatro Jorge Amado, em Salvador, no final de semana. O espetáculo é intitulado de "Autobiografia Autorizada", com direção do próprio Betti, junto com Rafael Ponzi.

Na peça, ele conta a vida de seus pais e avós e fala da importância do trabalho social. “Minha fixação pela memória da infância e adolescência, passada num ambiente inóspito e ao mesmo tempo poético, talvez mereça ser compartilhada no intuito de provocar emoção, riso, entretenimento e entendimento”, disse o ator, em nota.

O espetáculo acontece na sexta, 9, às 21h, no sábado, 10, às 21h30, e no domingo, 11, às 20h30. Os primeiros 100 ingressos serão vendidos a preço promocional para todas as sessões. O valor é de R$ 46 (inteira).

Para quem perder este lote, o ingresso vai custar R$ 76 (inteira), na sexta, e R$ 86 (inteira), no sábado e no domingo. As entradas podem ser adquiridas na bilheteria do teatro, no site Compre Ingressos ou ainda pelo telefone (71) 2626-0032.

adblock ativo