Paulinho Serra volta a Salvador com comédia

Paulinho Serra, ator do seriado Chapa Quente, da TV Globo, volta a Salvador com a turnê de "Paulinho Serra Em Pedaços", sábado, 19, e domingo, 20 de março, às 20h, no Teatro Sesc-Casa do Comércio. Os ingressos custam R$ 60 (inteira).

Cada sessão do espetáculo é uma apresentação original, já que o humorista trabalha com o improviso. "Gosto de reservar os primeiros 10, 15 minutos do espetáculo para comentar o factual e ter essa interação com o público. Também deixo filmar, fotografar, levantar. No espetáculo, pode tudo, desde que seja com respeito", explica o ator, que apresenta o espetáculo desde 2012.

