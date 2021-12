Passeio da avenida 7 recebe espetáculo infantil em novembro

O passeio público da avenida Sete de Setembro, no Centro, receberá o espetáculo "Mãe Guerí: Em busca de um sonho", idealizado pelo Bando de Artes Cínicas, durante os fins de semana de novembro. As apresentações gratuitas serão aos sábados e domingos às 17h, e se encerram no dia 29 desse mês.

A peça conta a história de um garoto de família humilde que sonha em ser campeão de karatê, e precisa passar por algumas dificuldades pra conseguir alcançar o seu objetivo. Para o diretor geral do Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia (IPAC), João Carlos de Oliveira, projetos como esse contribuem para uma gestão mais contemporânea dos espaços culturais públicos do Instituto.

A reabertura do passeio foi feita após obras emergenciais. O local teve as esculturas e calçamento reformados, passeios readequados ou reconstruídos e obras de paisagismo, com árvores, parque infantil, luminárias e assentos. Além de uma câmera de videomonitoramento instalada pela Polícia Militar da Bahia. As obras foram feitas pelo IPAC mediante solicitação do governador Rui Costa e do secretário de Cultura, Jorge Portugal.

O passeio integra a Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (DIMUS/IPAC), unidade vinculada a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA).

