Participe do concurso cultural e vá ao musical Éramos Gays

Já assistiu o musical Éramos Gays? Se ainda não foi conferir o espetáculo com Adrian Steinway e Aninha Franco, essa é a sua oportunidade de ir de graça. É só participar da concurso cultural que o canal de cultura 2+ realiza esta semana em parceria com a produção do evento. São três pares de ingressos para sexta-feira, 22, e outros três para o domingo, 24.

Para concorrer aos ingressos é simples. Basta acessar o Facebook e curtir a página do 2+. Lá, você entrará na url da concurso, clicar em "Quero participar" e já estará concorrendo aos ingressos. O resultado será divulgado nesta quinta-feira, 21, às 16 horas. Mas não esqueça! Antes de participar leia o regulamento. <ARQUIVO ID=1309109/>

Éramos Gays é o primeiro musical produzido na Bahia em parceria com uma equipe da Broadway. O espetáculo está em cartaz até o dia 28 de abril no Teatro Módulo, na Pituba.

