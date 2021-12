Parque da Cidade recebe peça sobre os Mamonas

Salvador foi a primeira cidade do país a receber, a céu aberto, a peça Mamonas - O Musical. A apresentação aconteceu no sábado, 7, às 19h, no Parque da Cidade, no Itaigara, e retrata a formação da banda Mamonas Assassinas, nos anos 1990.

A estrutura para o público contou com duas mil cadeiras - capacidade maior, por exemplo, do que a Sala Principal do Teatro Castro Alves -, lounge com música, food trucks e espaços para fotos. Tudo isso no gramado do Parque, que já havia recebido, em 2017, a peça Renato Russo: O Musical.

Ana Cláudia, 31 anos, foi ao evento para matar as saudades do grupo. “Vim ao musical para lembrar da minha infância, por que quem não gostava do Mamonas? E está tudo muito organizado, com segurança. O evento bombou”, empolga-se.

Mesmo com o horário pouco convencional para frequentar o parque, o público superou o número de assentos. Para garantir a segurança, houve apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil, além de 100 seguranças contratados pela produção do musical.

Coordenador do Parque, André Junior, ressalta a importância do evento. “Nossa ideia é investir em hospedar eventos que contribuam para a cultura da cidade”, diz.

