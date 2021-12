"Para o Menino-Bolha" aborda a transição da infância

O espetáculo infantojuvenil "Para o Menino-Bolha", texto e direção de Paula Lice (Miúda e O Guarda-Chuva/As Borboletas), estreia sábado, às 16 horas, no Espaço Xisto Bahia.

A montagem, que fica em cartaz todos os sábados e domingos, no mesmo horário, até 23 de novembro, traz no elenco Lia Lordelo, Daniel Calibam, Felipe Benevides, Igor Epifânio, Saulo Moreira e Yoshi Aguiar.



"É uma história de transição que mostra como duas crianças que tinham amigos imaginários começam a ter amigos de verdade", afirma Paula Lice. Ela destaca que seu principal desafio neste projeto foi "tentar captar a maneira como a criança fala e pensa".



Comicidade e leveza



A encenadora destaca que vários personagens que não são protagonistas também trazem para a peça "comicidade e leveza", ressaltando que as duas tias-avós de uma das crianças, chamadas de Odisseia e Ilíada, por exemplo, decidem morar em um asilo que vive sempre em festa.



Esta é a segunda vez que Paula Lice, autora de Miúda e O Guarda-Chuva (peça que virou curta-metragem e está em processo de finalização como longa de animação), escreve para crianças.



Nesta peça, ela também traz cenário minimalista, com atmosfera de sonho. A trilha-sonora original é de Ronei Jorge e João Milet Meirelles, que formam o projeto Tropical Selvagem.



Fazem parte também da equipe do espetáculo o figurinista Rino Carvalho e a fotógrafa Mayra Lins, que assina a direção de arte da peça.



Sala de Ideias



O espetáculo é uma realização de A Pequena Sala de Ideias, um território de criação, produção e colaboração artísticas, que alinhava projetos culturais nas áreas de teatro, dança, literatura e audiovisual, idealizado por Paula.



O plano é impulsionar a manutenção e recriação de trabalhos artísticos, além de fomentar novos encontros artísticos.



Documentário



Paula Lice lembra do curta Jessy, em circulação, no qual dirige e assina roteiro com Ronei Jorge e que homenageia a cena transformista soteropolitana.

