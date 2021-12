Papel da amante na sociedade é tema de espetáculo no MAB

O lugar da amante na sociedade é o tema discutido no espetáculo "Amada Amante", que está em cartaz este mês no Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória, de quarta a domingo (exceto nesta quinta, 15, por conta do feriado), às 19h. Os ingressos custam R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) e podem ser adquiridos no espaço.

Dialogando com o teatro documentário, a peça aborda o modelo da mulher amante e o lugar que ela ocupa historicamente no seio da sociedade patriarcal.

Inspirada na história vivida pela mãe da diretora Nayara Brito, que, após a morte da matriarca, encontrou um diário onde estava escrita histórias que ela não conhecia, inclusive que seus pais tinham sido amantes na década de 70. Duas décadas depois, eles voltaram a se encontrar e se casaram. Uma história repleta de alegrias, tristezas, amor e reviravoltas.

