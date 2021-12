Palhaço Topetão em cartaz no Teatro Isba

A trupe do palhaço Topetão traz para a capital baiana uma apresentação que promete tornar a Semana da Criança ainda mais especial. O encontro com o público baiano acontece desta quinta-feira, 9, a domingo, 12, no Teatro Isba, em Ondina. Cada dia terá duas sessões: às 11 horas e às 16 horas.



No palco, números de acrobacia, malabarismo, dança e muito humor. Pela primeira vez no Nordeste, artistas acrobatas e pernas de pau acompanham a grande estrela, em um espetáculo de figurinos luxuosos. R$ 60 e R$ 30.

