Palhaçaria feminina

Nesta segunda-feira, 10, no Dia Nacional do Palhaço, a atriz, palhaça, diretora e pesquisadora Felícia de Castro, 36 anos, uma das pioneiras da arte do clown no Estado, fala de sua trajetória no universo da palhaçaria.

Nascida Felícia de Castro Menezes, em Salvador, a filha da socióloga Regina Souza de Castro e do arquiteto e músico não profissional Arli Menezes conta que, em 1998, já no curso de Interpretação da Escola de Teatro da Ufba, resolveu viajar pelo País para conhecer as diferentes maneiras do fazer artístico.

"Nesse ano, durante um curso de teatro com o ator Luis Carlos Vasconcelos, da Escola Piollin, em João Pessoa, eu me encantei quando ele representou o palhaço Xuxu, de maneira muito humana. Ali tive um clique, comecei a me interessar pelo palhaço", revela.

Depois, em Brasilia, foi apresentada ao Lume Teatro, reconhecido grupo de pesquisas teatrais de São Paulo, e ao espetáculo Cravo, Lírio e Rosa, que trazia à cena dois palhaços. "Ali consegui perceber a construção do palhaço individual de cada intérprete e como poderia descobrir a minha comicidade", acrescenta.

Felícia acreditava, no entanto, que era impossível uma mulher ser palhaça. "Não tinha referências femininas", complementa a intérprete, que, em 1999, junto com o ator e palhaço João Lima e o então produtor David Lobo trouxeram a Salvador o Lume Teatro.

Durante 10 dias, em Buraquinho, o grupo promoveu o 8º Retiro de Iniciação à Arte dos Palhaços e Sentidos Cômicos do Corpo, evento que contou com a participação de vários artistas da cena local que se aprofundaram na arte da palhaçaria.

Nascimento de Bafuda - A partir daí nasceu Bafuda (seu nome completo é Bafuda Florência Orgânica Risoflora Capora Copaíba de Manjerição Árvore), palhaça criada por Felícia que une doçura e brabeza.

A palhacinha tem características próprias, como o cabelo black power, que, aliás, carrega uma bela história. Quando criança, Felícia teve o impulso de soltar o cabelo crespo e saiu alegre, balançando as madeixas.

A menina foi reprimida pela professora, que amarrou rapidamente seus cabelos, aos gritos. Anos mais tarde, Felícia lembrou desse episódio para a construção da palhaça. Em 2000, Felícia criou o grupo de teatro Palhaços para Sempre, juntamente com João Lima, Demian Reis, Flavia Marco Antonio e João Porto Dias.

O grupo consolidou-se através da pesquisa da arte do palhaço e montou diversos espetáculos, entre eles Bafo de Amor (João Lima e Felícia de Castro) e Jardim (prêmio duplo de Melhor Atriz para Felícia de Castro e Flavia Marco Antonio no XII Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga-CE em 2005).

Quem, aliás, quiser conferir a performance de Felícia em Jardim tem uma boa chance. O espetáculo, que será apresentado em Salvador e Camaçari (ver serviço), traz também Suzana Miranda no elenco.

Cena baiana - E a cena da palhaçaria em Salvador? "Ela está poderosa.. A presença feminina é uma tradição recente, mas tem crescido muito. Estamos assistindo a uma renovação da arte de fazer humor, pois o palhaço traz outra forma de fazer rir", acredita a intérprete.

Felícia, que é graduada em Artes Cênicas pela Ufba e Mestra pelo Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas da universidade, criou em 2009 o curso-encontro Palhaças, bem vindas sois vós - Estudo Prático da Comicidade Feminina, para aprofundar e transmitir sua pesquisa na área.

adblock ativo