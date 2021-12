Pai de Fernanda Souza morre e peça é cancelada em Salvador

As apresentações do espetáculo "Meu passado não me condena" com Fernanda Souza, que aconteceria neste sábado, 14, e domingo, 15, foram canceladas por conta da morte do pai da atriz, de acordo com a assessoria da peça. A comédia foi transferida para os dias 4 e 5 de janeiro, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

Os ingressos comprados serão mantidos para as novas apresentações, obedecendo o dia (sábado e domingo) e horário, além da poltrono e fila adquirida inicialmente. Quem desejar o reembolso pode solicitar na bilheteria do teatro entre os dias 18 e 20 de dezembro. O espectador que comprou pelo site Compre Ingressos deve solicitar a devolução do dinheiro no próprio canal de vendas.

