Oyaci "A Filha de Oyá" entra em cartaz no Vila Velha

Reunindo teatro, música e dança, Oyaci "A Filha de Oyá" entra em cartaz no Teatro Vila Velha na próxima sexta-feira, 15. Oyaci vem do yorubá é quer dizer "filha de Oyá", o espetáculo conta o encontro de Oyaci com Oyá a senhora dos ventos e tempestades, sua mãe e dona de seu destino.

São abordados ainda o tributo a dança afro e seus precursores na Bahia e no Brasil através da comemoração e homenagem aos 25 anos de dança da dançarina, coreógrafa e professora de dança afro Marilza Oliveira.

Em cartaz até o dia 3 de março, o público pode conferir a peça que é exibida às 20h na sexta-feira, 18h no sábado e 19h no domingo. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e devem ser adquiridos no local.

