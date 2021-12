Outra Hora da Estrela dialoga com obra de Clarice Lispector

A trajetória da imigrante alagoana Macabéa, protagonista do clássico A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, ganha uma versão teatral no espetáculo Outra Hora da Estrela, que entra em cartaz nesta quinta-feira, 24, em Salvador, e fica até domingo, 27, no espaço Caixa Cultural.

A montagem cênico-musical, idealizada e dirigida pelo poeta carioca Eucanaã Ferraz, usa trechos da obra original de Clarice intercalados a canções de compositores como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil para criar a atmosfera lírica da protagonista nordestina, entoadas pela cantora baiana Jussara Silveira.

"Quando eu acabei de fazer, liguei para ela", conta o poeta Eucanaã. "Imediatamente ela se entregou àquilo". No espetáculo, trechos da obra de Clarice Lispector são declamados pelo próprio diretor, que encarna o narrador fictício da trama. "Há uma parte do espetáculo que é leitura, é recitada, e, em vários momentos, há canções", reflete o poeta.

Tributo cênico

"É uma história antiga a minha com a Clarice", declara o autor do espetáculo, que sempre desejou fazer um tributo às obras da escritora. Passou então a ouvir canções populares do Brasil para selecionar quais delas melhor dialogavam com A Hora da Estrela. "Eu fui ouvindo as canções, tentando ver o que encaixava com o espírito do livro e com o espírito dos personagens", conta.

O espetáculo já passou por cidades como Natal, São Paulo, Rio de Janeiro e Lisboa, e contava com o baiano João Miguel na pele do narrador. "O Eucanaã, que é o diretor e o idealizador do espetáculo, não deixa nada a desejar como o narrador também", diz a cantora Jussara Silveira. Na montagem, ela não interpreta um personagem, e sim sobe ao palco na figura de cantora.

"Foi muito enriquecedor para mim estar presente no texto", declara a intérprete. "Sobretudo quem migrou do Nordeste para o Rio de Janeiro, como eu, se sente um pouco Macabéa".

adblock ativo