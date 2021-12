Ousadia, irreverência e teatro engajado na peça Casulo

No atual cenário teatral baiano, em que poucos são os que se arriscam na experimentação, raros abraçam a contestação político-socal e quase ninguém aposta em trabalhos que inquietem e surpreendam o público, o diretor e ator Ângelo Flávio faz a diferença.

Sim, até porque o encenador e intérprete tem claro uma conceituação do que quer mostrar: um teatro engajado, comprometido com um discurso a favor das chamadas minorias, coletivos que sofrem processo de estigmatização e discriminação, mesmo quando constituem a maioria numérica de determinada população.

Casulo: Uma intervenção Trans..., apresentado nos últimos dois sábados, na Estação da Lapa, levantou a bandeira contra a homofobia e trouxe ao público universo simbólico da população LGBTs (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros e simpatizantes), conjugando ousadia, irreverência e teatro engajado.

Performances - A montagem mostrou depoimentos em vídeo de transexuais e travestis, além de desfile, shows de transformistas, costurados por trama que debateu a questão da diversidade social.

No enredo, um cantor de rock viril se apaixona pelo companheiro de trabalho, que o rejeita. O colega afirma que a única forma dos dois terem um envolvimento é se o cantor se transformar em mulher, o que é de pronto atendido.

Ângelo Flávio (concepção, roteiro e direção), em ótima performance, cantou, dançou e seduziu o público, que, em número representativo, compareceu ao primeiro piso da Estação Lapa, aplaudindo muito, tirando fotos e não se furtando a interagir.

O experimento do artista movimentou a área e "causou". O único senão foi o tempo - 2h de duração -, excessivo para um local sem conforto e abafado.

Atitude - Mas Ângelo prova que tem atitude e volta a surpreender com o seu teatro focado para as minorias. Foi assim com o também ousado e bem-resolvido espetáculo A Casa dos Espectros (duas indicações ao Prêmio Braskem em 2007), texto de Adrienne Kennedy, que mergulhava na cabeça de uma mulher negra inferiorizada. O Dia 14, que não conseguiu se igualar ao anterior, mostrou as consequências da escravidão e abocanhou o Prêmio Brakem de 2008 na categoria Revelação.

