Otelo chega ao Teatro Isba com texto atualizado

No ano em que o mundo recorda os 400 anos da morte do poeta, ator, diretor e dramaturgo William Shakespeare (1564- 1616), a capital baiana recebe o espetáculo Otelo, texto clássico do bardo inglês.

A nova versão, que atualiza a tragédia do general mouro que assassina a esposa por acreditar que ela o trai, mescla os versos do autor a cinco músicas de Caetano Veloso, ainda com direito a percussão. Será apresentada no Teatro Isba, sábado, 28, e domingo, 29, às 20 horas.

A peça não perdeu sua atualidade, pois discute temas como racismo, preconceito, xenofobia, ciúme doentio, machismo e inveja. Em momento de crise política, Shakespeare também aponta para as intrigas de bastidores de alto escalão, ambição desmedida e disputa pelo poder.

Primeira vez

A direção é de Débora Dubois, que pela primeira vez visita o reinado de Shakespeare. Também é a primeira vez que os atores Samuel de Assis, que representa Otelo, e Mel Lisboa, que faz o papel de Desdêmona, mulher de mouro, representam uma tragédia do dramaturgo, cânone da literatura universal.

"A primeira cena da peça apresenta todos dentro de túmulos. É como se todos estivessem mortos e saíssem dos túmulos para contar esta história, e depois voltam para ela. É uma coisa de espiritualidade, de ciclo", entrega Débora Dubois.

A diretora diz que sua concepção de encenação privilegia o texto e o trabalho do ator. "Fora os túmulos que ficam o tempo todo na cena, o ator não tem artifício cênico para se apoiar. O meu desafio foi o de dar importância à palavra e à emoção do ator", acrescenta.

Caetano Veloso

Débora Dubois diz que a trilha sonora traz músicas de Caetano Veloso, uma inspiração nos trovadores e repentistas. "Por que Caetano? Porque queria trazer para o palco um poeta da nossa cultura". (O general de Veneza, Otelo, por exemplo, declara a Brabante, pai de Desdêmona, o amor por sua filha, recitando versos da música Terra, de Caetano).

No elenco, além de Samuel de Assis e Mel Lisboa, como protagonistas, atuam Rafael Maia (papel de Iago), Yael Pecarovich, Ricardo Mostero, Antonio Ranieri, Daniel Bouzas e Glaucia Fonseca. O músico Márcio Guimarães, que assina a trilha sonora, toca piano, percussão e violão.

Otelo e Desdêmona

Samuel de Assis, que faz o personagem título, disse que sua maior preocupação na construção do personagem "foi trazer à tona os diversos sentimentos humanos que convivem em Otelo. Ele é um general que tem um grande apreço à lealdade, a honra. Infelizmente, se deixa tomar pelo ciúme, a raiva, o ódio".

Já Mel Lisboa fala que a experiência de encenar um texto de Shakespeare é maravilhosa. "É um grande aprendizado, uma experiência que todo ator deveria ter", frisa a atriz.

A intérprete diz que o texto de Marco Antônio Rodrigues mantém a poesia, mas tem linguagem mais acessível. "E foi isto que me preocupei. Em falar e ser entendida pelo público". A trupe esteve em Salvado com o espetáculo Rita Lee Mora ao Lado.

