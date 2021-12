Otavio Muller volta com "A Vida Sexual da Mulher Feia!"

Otávio Muller volta a Salvador com o monólogo "A Vida Sexual da Mulher Feia". A comédia fica em cartaz sábado, 3, e domingo, 4, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Os ingressos custam R$ 70 e estão à venda no local e no site Compreingressos.

Baseado no livro homônimo de Claudia Tajes, "A Vida Sexual da Mulher Feia" é um "diário" de Maricleide, no qual é possível acompanhar suas aventuras amorosas. Ela narra o universo da mulher feia e suas descobertas, revelando que ser feia é tão somente uma questão de espírito.

