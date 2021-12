Otávio Müller apresenta "A Vida Sexual da Mulher Feia"

O ator e diretor Otávio Müller, sucesso no teatro, cinema e televisão, está em turnê pelo país com a comédia 'A Vida Sexual da Mulher Feia'. Trata-se do primeiro monólogo em 30 anos de carreira do intérprete, que na telinha representa o personagem Djalma, de Tapas e Beijos.

Em Salvador, o espetáculo, que está em cartaz no Teatro Sesc Casa do Comércio, nesta sexta e sábado, 31 e 1º, às 21 horas, e domingo, 2, às 17 horas, narra o universo da mulher desprovida de beleza e suas descobertas.



"Essa ideia do monólogo nasceu naturalmente. Nunca foi um grande desejo, até porque gosto muito de contracenar, de trabalho de grupo (o intérprete trabalhou 10 anos com Bia Lessa numa companhia), mas achei que este livro, que tem muito humor e humanidade, tinha tudo a ver com o monólogo", frisa.



O texto, adaptado por Julia Spadaccini, é baseado no livro homônimo de Claudia Tajes. Além de atuação, Otávio assina a direção da comédia, que fala de uma mulher, Maricleide, que não perde tempo em se indispor com a ditadura da beleza.

Fases

O ator revela que começa o espetáculo vestido de Otávio (ele mesmo) e, à proporção que a peça transcorre, vai se transvestindo em cena (ele utiliza cinco figurinos).

"Mostro a história deste personagem, da infância até a idade madura, passando por diversas fases: o primeiro beijo, os primeiro desejos, etc", diz, acrescentando que a mulher da comédia tem alta estima e bom astral.



De acordo com Otávio Müller, no início do projeto ele iria dirigir a atriz Heloisa Perissé, mas ela estava envolvida com outras coisas. "O projeto ficou cinco anos na minha cabeça", disse o ator.

Desafios

Müller acentua que, entre os desafios da montagem, está o de voltar a fazer teatro como ator depois de algum tempo (ele deu "uma paradinha" para acompanhar o crescimento das duas filhas, fruto do relacionamento com Adriana Junqueira Schmidt, mãe do também ator Rômulo Arantes Neto), ocasião em que começou a dirigir e a fazer cinema.



"Tem outros desafios além de retornar com o primeiro solo: fazer uma mulher, me dirigir e fazer uma comédia, que é fazer o povo rir", diz o ator, que pretende levar Maricleide ao cinema.

